2018-12-18T19:07:45+03:00
Общество

Полиция задержала калининградца, который грабил пенсионерок

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская полиция задержала подозреваемого в серии грабежей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, в сентябре 36-летний мужчина совершил два грабежа. На ул. Фрунзе он сорвал с шеи 65-летней женщины золотую цепочку и скрылся. Аналогичным способом он ограбил и 72-летнюю пенсионерку на улице 1812 года.

Сотрудники уголовного розыска установили, что после грабежей мужчина скрылся в одном из регионов РФ. Однако на днях он вернулся и его задержали в аэропорту «Храброво» сразу после выхода из самолета.

- Задержанный был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и рассказал, что продал похищенное имущество на одном из рынков города, - сообщили в полиции.

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