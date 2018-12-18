В Ладушкине 15-летний вандал разбил 20 плафонов фонарей в городском парке
Ущерб местные власти оценили в 35 тысяч рублей.
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В ночь на 6 декабря в городском парке в Ладушкине «резвился» вандал. В результате утром в месте отдыха оказались разбитыми 20 стеклянных плафонов фонарей освещения. Ущерб местные власти оценили в 35 тысяч рублей.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, прибывшие на место участковые опросили свидетелей, просмотрели записи камер наблюдения и вычислили вандала. Им оказался 15-летний местный житель.
Подростка задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», школьнику грозит до трех месяцев ареста.