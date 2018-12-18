В Ладушкине 15-летний вандал разбил 20 плафонов фонарей в городском парке

18 Дек. 19:16 2018-12-18T19:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 6 декабря в городском парке в Ладушкине «резвился» вандал. В результате утром в месте отдыха оказались разбитыми 20 стеклянных плафонов фонарей освещения. Ущерб местные власти оценили в 35 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, прибывшие на место участковые опросили свидетелей, просмотрели записи камер наблюдения и вычислили вандала. Им оказался 15-летний местный житель.

Подростка задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», школьнику грозит до трех месяцев ареста.