Мэрия Зеленоградска отправит японским котам Кену и Го дом и янтарные ошейники

18 Дек. 19:18 2018-12-18T19:18:47+03:00

Домик для котов, который не влез в посылку Фото: Газета "Волна"

Ранее из Японии пришел ответ с сожалением, что коты не могут поехать в Россию

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Во вторник 18 декабря администрация Зеленоградска отправила подарки японским котам Кену и Го, живущим в городе Ономити (префектура Хиросима) и получившим известность из-за того, что их не пускают в местный музей.

После того, как зеленоградский музей кошек «Мурариум» пригласил Кена и Го в город-курорт на День рождения зеленоградского кота (он проходит в марте) и подарил сертификат на посещение зеленоградских музеев, из Японии довольно быстро пришел ответ. В нем выражалась благодарность за приглашение, и говорилось, что коты «в силу своего не самого юного возраста» не смогут поехать в Россию.

Как сообщает газета «Волна», жители Зеленоградска решили отправить котам новогодние подарки. Музей «Мурариум» изготовил для Кена и Го домик в японском стиле, а мануфактура «Емельянов и сыновья» сделала два ошейника с янтарем.

- В бандероль вложили письмо от главы администрации Зеленоградского городского округа Сергея Кошевого на русском и английском языках, - сообщает издание. - В письме предлагается заключить договор о сотрудничестве между Зеленоградском и Ономити. Также в бандероль вложили флешку с новогодним поздравлением из Зеленоградска.

Правда, далее выяснилось, что домик для котов за пределы Калининградской области вывезти слишком сложно, так как нужно проходить всевозможные разрешительные процедуры и сертификации.

- Поэтому было принято решение изготовить точной такой же домик в Москве и уже оттуда отправить его в Японию, - продолжает газета «Волна». - Образец, который сегодня увидели наши гости, установят на Курортном проспекте рядом с первым котодомиком, который уже облюбовали хвостатые-полосатые, живущие в центре Зеленоградска.