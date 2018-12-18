Ярошук: Я не понимаю, зачем и куда сбежал бывший директор «Водоканала»

18 Дек. 19:49 2018-12-18T19:49:32+03:00

По словам депутата, Александру Иващенко удалось в Калининграде то, чего не удавалось в других регионах

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В понедельник 17 декабря бывшего мэра Калининграда и сегодняшнего депутата Госдумы Александра Ярошука журналисты спросили, следит ли он за делом сбежавшего из Калининградской области бывшего директора «Водоканала» Александра Иващенко.

- По большому счету, что там следить-то? – отреагировал Ярошук.

- А где он? – тут же переспросили журналисты.

- Не знаю, где он. Я вообще поражаюсь по всей этой ситуации. Насколько я знаю из прессы, были завышены суммы на юридическое сопровождение трех эпизодов. «Водоканал» выиграл суды с Росприроднадзором, а в других областях, хочу напомнить, такие суды проиграны везде, повсеместно.

Тут же Ярошук напомнил, как мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проиграл суд по тому же направлению, и «почти в два раза надо было увеличить тарифы».

- То же и у нас было бы здесь, - продолжил Ярошук. – Также он выиграл суд на огромную сумму у «Славянки». По стране много выиграло? А это дало возможность предприятию очень многие вещи сделать.

Тем не менее, Ярошук добавил, что вину Иващенко должны доказывать следственные органы.

- Я не следователь, и не могу комментировать, превысил он свои полномочия или не превысил, - резюмировал бывший мэр. - Но то, что я слышал, в этом я не вижу проблемы, из-за которой стоило убегать. Не понимаю, зачем он это сделал.