2018-12-19T09:07:17+03:00
Звезды

Калининградцев приглашают поучаствовать в съемках фильма «В клетке» с Павлом Прилучным

Работать киношники будут в казино «Собрание»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Съемки сериала «В клетке» в Калининграде подходят к концу. В четверг 20 декабря будут снимать сцены с боями в клетке с главными героями фильма Павлом Прилучным и Владимиром Епифанцевым.

Как сообщают организаторы, на съемки требуются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет.

За работу перед камерой обещают заплатить 1 тысячу рублей.

Съемки пройдут в казино «Собрание».

Сообщается, что выезд автобуса с массовкой на съемочную площадку состоится ранним утром 20 декабря с парковки от Дома Советов. Доставка в Калининград будет организована тем же транспортом. Заявку можно подать здесь.

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