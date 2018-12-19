В Калининграде ночью в сгоревшей квартире обнаружили труп женщины

19 Дек. 09:18 2018-12-19T09:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в ночь на среду, 19 декабря, пожарные по тревоге выезжали в Московский район. На часах было 00.39, когда поступило сообщение о том, что на улице Л. Иванихиной горит квартира в многоэтажке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на седьмом этаже, девятиэтажного дома в трехкомнатной квартире горел диван и вещи.

При тушении пожара был обнаружен труп женщины.

Причину гибели человека и пожара выясняют.