В Калининграде ночью в сгоревшей квартире обнаружили труп женщины
ЧП случилось на улице Иванихиной
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в ночь на среду, 19 декабря, пожарные по тревоге выезжали в Московский район. На часах было 00.39, когда поступило сообщение о том, что на улице Л. Иванихиной горит квартира в многоэтажке.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на седьмом этаже, девятиэтажного дома в трехкомнатной квартире горел диван и вещи.
При тушении пожара был обнаружен труп женщины.
Причину гибели человека и пожара выясняют.