2018-12-19T09:18:58+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью в сгоревшей квартире обнаружили труп женщины

ЧП случилось на улице Иванихиной
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в ночь на среду, 19 декабря, пожарные по тревоге выезжали в Московский район. На часах было 00.39, когда поступило сообщение о том, что на улице Л. Иванихиной горит квартира в многоэтажке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на седьмом этаже, девятиэтажного дома в трехкомнатной квартире горел диван и вещи.

При тушении пожара был обнаружен труп женщины.

Причину гибели человека и пожара выясняют.

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