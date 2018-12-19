2018-12-19T10:20:36+03:00
Общество

Алексей Силанов: Мы закажем экспертизу, чтобы понять историческую ценность Двухъярусного моста

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Мэр Калининграда посоветовал горожанам не спешить прощаться с Двухъярусным мостом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». Ранее стало известно, что мост будет снесен. О том, что вместо Двухъярусного моста появятся два моста сообщали чиновники.

- Ведется вся необходимая работа. Идет проектирование. Когда будут решены вопросы о строительстве, тогда можно будет говорить о судьбе Двухъярусного моста. Пока не стоит торопиться, - сказал Алексей Силанов и добавил, что мост сегодня функционирует.

Прокомментировал глава города и желание калининградцев сохранить мост, сделав его музейным объектом.

- Действительно, поступило много вопросов. Мы найдем возможность заказать экспертизу, чтобы понимать, насколько сам мост и его структурные части представляют собой ценность, - заключил мэр города.

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