2018-12-19T10:19:48+03:00
Общество

Глава Калининграда оценил уборку в городе на три балла

При этом Алексей Силанов отметил, что дворников не хватает
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Глава Калининграда Алексей Силанов оценил уборку в городе на три балла. Такую оценку он озвучил в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Вызывает беспокойство не столько состояние тротуаров, сколько территории дворов. Общегородские территории убраны. Думаю, вы заметили, город заставлен желтыми красивыми ящичками с песком и песок этот используется. Город закупит и дополнительные ящики для песка. Потому что накрытые полиэтиленом горочки песко-соляной смеси на тротуарах это недопустимо, - сказал глава города.

Он напомнил, что более чем на 100 млн рублей в этом году была закуплена техника для уборки улиц и тротуаров для предприятия «Чистота».

- Задача – максимально переходить на механическую уборку тротуаров в течение суток. Дворники – дефицитная специальность. Дефицит кадров значительный. Я был в «Чистоте» и видел склады с инвентарем и оборудованием, - сказал глава города и отметил, что условия труда дворников должны улучшаться, а зарплата расти.

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