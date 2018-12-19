Стало известно, какая музыка будет звучать на площади Победы в новогодние праздники

19 Дек. 10:01 2018-12-19T10:20:12+03:00

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Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал, что на площади Победы в новогодние праздники будет звучать музыка для детей и взрослых. Об этом он сообщил в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Звучать будет и классическая музыка, и детские, и новогодние песни, песни советских и российских композиторов. Но - только в вечернее время, – сказал глава города и отметил, что музыкальное оформление площади Победы будет обеспечено и в саму новогоднюю ночь.

Напомним, во вторник 18 декабря на оперативном совещании в городской администрации обсудили возможность включить музыку на главной площади в Калининграде.

Тогда глава города Алексей Силанов сообщил, что проблем с обустройством музыкального оформления на площади нет.

- Мы уже обсуждали этот вопрос, думаю, он технически решаем. Погода способствует. Думаю, ежедневно с 19:00 до 21:00 на площади могут звучать новогодние песни, - сказал мэр.