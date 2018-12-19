На границе с Литвой задержали двух мужчин с винтовками
По словам таможенников, разрешительные документы у владельцев пневматики отсутствовали
.Фото: Таможня Калининградской области
Изменить размер текста:
На границе в Советске таможенники задержали двух мужчин с пневматикой, которую обнаружили в ходе досмотра.
В первом случае пневматическую винтовку испанского производства вез в Литву калининградец.
Во втором – однозарядную пневматическую винтовку производство Китая, относящуюся к категории гражданского охотничьего пневматического оружия, в Литву пытался провезти житель Карелии.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что требуемые разрешительные документы у владельцев пневматики отсутствовали.
Товар изъят. Мужчины-нарушители заплатят штраф.