На границе с Литвой задержали двух мужчин с винтовками

19 Дек. 10:10 2018-12-19T10:11:47+03:00

По словам таможенников, разрешительные документы у владельцев пневматики отсутствовали

Изменить размер текста: A A

На границе в Советске таможенники задержали двух мужчин с пневматикой, которую обнаружили в ходе досмотра.

В первом случае пневматическую винтовку испанского производства вез в Литву калининградец.

Во втором – однозарядную пневматическую винтовку производство Китая, относящуюся к категории гражданского охотничьего пневматического оружия, в Литву пытался провезти житель Карелии.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что требуемые разрешительные документы у владельцев пневматики отсутствовали.

Товар изъят. Мужчины-нарушители заплатят штраф.