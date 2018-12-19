2018-12-19T11:09:10+03:00
Происшествия

В Калининграде 70-летний водитель «Митсубиси» сбил 82-летнего пенсионера

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник днем сбили пешехода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Наезд произошел на улице Новый вал. В направлении улицы Багратиона двигался автомобиль «Митцубиси» под управлением 70-летнего водителя, который совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по линии тротуара.

В результате ДТП 82-летний пешеход получил телесные повреждения.

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