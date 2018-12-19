2018-12-19T10:30:01+03:00
Общество

В Немане мошенники продают сувенирные монеты под видом антиквариата

Виктор Сергеев
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В Немане появились мошенники, которые продают сувенирную продукцию под видом ценного антиквариата. Об этом сообщается на странице администрации Неманского городского округа в «Вконтакте».

- Два парня под видом рабочих из ближнего зарубежья (якобы плохо говорят и не читают по русски) рассказывают прохожим, что при строительных раскопках нашли серебряные монеты императорской чеканки с портретом Петра II и других российских императоров и не знают, сколько может стоить подобное «чудо». В расчете, что люди захотят купить ценный антиквариат и продать его потом за большие деньги, мужчины предлагают отдать даром ценную находку прямо сейчас всего за пару тысяч рублей, - сообщили в администрации.

Власти отмечают, что подобные монеты являются подделкой.

- Не отдавайте мошенникам даже небольшие деньги, ведь подобный сувенир практически ничего не стоит, - отметили в администрации округа.

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