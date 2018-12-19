Мэр Калининград: «Древо любви» у Медового моста обязательно поставим

19 Дек. 10:33 2018-12-19T10:34:25+03:00

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«Древо любви», на которое молодожены будут вешать замки, в Калининграде на острове Канта обязательно появится. Об этом глава города Алексей Силанов сообщил в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос радиослушателя.

- «Древо любви» в Калининграде поставим. Про этот проект не забыли. Сейчас идет его отработка и он будет реализован, - сказал мэр.

Напомним, ранее с Медового моста в рамках его реконструкции срезали все «замки любви», которые молодожены вешали на перилла на протяжение нескольких лет. Тогда городские власти пообещали установить специальное «Древо любви» для замочков. Однако, разговоры утихли и про обещании начали, кажется, забывать.