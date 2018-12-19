В этом году в Калининграде усыновили 12 детей-сирот

19 Дек. 10:35 2018-12-19T10:35:39+03:00

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В 2018 году граждане России усыновили 12 детей-сирот из Калининграда. Об этом сообщила председатель комитета по образованию мэрии города Татьяна Петухова. При этом, усыновления калининградских сирот иностранными гражданами не проводилось

По ее словам, усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас время в семьях усыновителей проживает 740 детей в возрасте до 18 лет.

По состоянию на 1 декабря численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Калининграда составляет 1 470 человек или 37% от общего количества детей-сирот в регионе.