2018-12-19T10:42:31+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка старинных открыток с видами Кёнигсберга

Экспозицию представят в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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Одна из открыток с выставки.Одна из открыток с выставки.Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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В Музее изобразительных искусств готовят к открытию выставку открыток из коллекции Музея города Кёнигсберга. Как рассказали организаторы, представленная серия планшетов с изображением уникальных немецких открыток расскажет об истории Кёнигсберга и Восточной Пруссии.

- У исследователей и коллекционеров открыток есть яркая метафора: «Открытки являются «сгустками времени»: чьи-то судьбы, тревоги и радости, надежды на встречу, любовь сжаты до размера небольшой карточки на плотной бумаге», - говорят в музее и отмечают, что посетители выставки смогут не только полюбоваться видами старого города, но и прочесть надписи на открытках, выполненные на разных иностранных языках.

Посетить выставку «Город с почтовой открытки» можно с 20 декабря до 27 января.

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