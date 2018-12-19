В Калининграде откроется выставка старинных открыток с видами Кёнигсберга

19 Дек. 10:42 2018-12-19T10:42:31+03:00

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В Музее изобразительных искусств готовят к открытию выставку открыток из коллекции Музея города Кёнигсберга. Как рассказали организаторы, представленная серия планшетов с изображением уникальных немецких открыток расскажет об истории Кёнигсберга и Восточной Пруссии.

- У исследователей и коллекционеров открыток есть яркая метафора: «Открытки являются «сгустками времени»: чьи-то судьбы, тревоги и радости, надежды на встречу, любовь сжаты до размера небольшой карточки на плотной бумаге», - говорят в музее и отмечают, что посетители выставки смогут не только полюбоваться видами старого города, но и прочесть надписи на открытках, выполненные на разных иностранных языках.

Посетить выставку «Город с почтовой открытки» можно с 20 декабря до 27 января.