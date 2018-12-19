В Калининграде отключено электричество в домах на 15-ти улицах

19 Дек. 10:47 2018-12-19T10:47:49+03:00

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В Калининграде до 13 часов отключено электричество в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подача энергоснабжения в связи с плановыми работами приостановлена на ул. Достоевского 5, 8, 9, 10, 15а, 16, ул. А. Невского 68а, 70-70б, 72-74а, 89, 105а-105б, 107-115, ул. Некрасова 2, 8-24, 18а, 19-21, ул. Тельмана 44а, 46-46а, 48, 70, ул. Озерная 34, ул. Ленинградская 37, 38, 42-44, 50-54, ул. Л. Толстого 3а, 5, 5а, 5б, 6, 12-14, ул. Лескова 3, 9, 12-22, 24а, 24б, 24в, 26, 36а, ул. Грибоедова 13а, 25.

До 18 часов электричество будет отключено на ул. Репина 39-49, 54 (д/сад № 119), 62, ул. Алябьева 12, ул. Кирова 42-44, ул. Марш. Баграмяна 2, 6-12, ул. Красноярская 2-4, Московский пр-т 50.