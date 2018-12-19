2018-12-19T11:12:50+03:00
Общество

Мэр Калининграда: Не понимаю людей, которые тащат маленьких детей в новогоднюю ночь на площадь Победы

Глава города пригласил всех придти в центр 1 января
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Глава Калининграда пригласил горожан на площадь Победы 1 янтваря, но усомнился в необходимости придти в центр в саму новогоднюю ночь, тем более с маленькими детьми. Мнение Алексей Силанов высказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос радиослушателя.

«Почему у нас в городе нет новогодней программы? Хочется встретить новый год с детьми в центре города», - написала слушательница Анна.

- Согласно опросам, больбшая часть калининградцев встречает Новый год дома или в культурно-развлекательных заведениях. Я не всегда понимаю людей, которые, вплоть до того, что грудных детей в колясках тащат на такие мероприятия. Есть режим дня, забота о здоровье и психике ребенка. Есть определенные условия безопасности. Резонно возникает вопрос – а надо ли с маленьким ребенком в час, в два ночи быть на главной площади города? Можно ведь придти 1 января, когда будет звучать музыка, когда будут проводиться игры для детей, мероприятия для взрослых, когда придет Дед Мороз со Снегурочкой, - сказал мэр и уточнил, что фейерверк намечен на 1 января в 18:00 на площади Победы, где торжества начнутся еще в 13:00. В программе концерт и выступление артистов.

Алексей Силанов отметил, что музыкальное оформление на площади Победы будет и в новогоднюю ночь. Также, в ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность в центре города.

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