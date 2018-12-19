В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб

19 Дек. 11:20 2018-12-19T11:22:30+03:00

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В Гурьевском районе во дворе дома погиб 6-летний мальчик. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Васильково. По предварительным данным, ребенок играл во дворе дома, где на него упала металлическая конструкция, использующаяся для хранения хозяйственного инвентаря.

От полученных травм мальчик погиб. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СК.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы (в том числе, соседи семьи), назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Истребуется характеризующий материал в отношении членов семьи, в которой воспитывался мальчик. Кроме того, при наличии на то соответствующих оснований будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за проверку условий жизни малолетнего в данной семье, - отметили в пресс-службе ведомства.