Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
Власти Калининграда продолжают поиск инвестора для сноса падающего дома на Московском проспекте. Проект сноса здания вскоре будет готов. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
- Мы полностью завершили расселение этого жилого дома. Все имущественные вопросы решены. На следующий год мы предусматриваем средства на проектирование сноса дома, - сказал глава города и отметил, что волноваться нет необходимости, так как ведется постоянный контроль поведения конструкций дома и состояния соседних многоэтажек.
- Мы не сняли с повестки вопрос поиска инвестора, который взял бы на себя миссию разбора этого дома при условии, что ему передадут земельный участок для строительства другого объекта, - сказал мэр.
По словам Алексея Силанова, люди из расселенного дома, удовлетворены условиями проживания в маневренном фонде.
- Некоторым бывшим жильцам этого дома по решению суда мы выплатили деньги взамен стоимости квартиры. Жалоб сегодня по предоставлению жилья не поступало. Если есть проблемные вопросы, мы готовы их рассмотреть, - заключил Алексей Силанов.