Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте

19 Дек. 11:27 2018-12-19T11:27:23+03:00

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Власти Калининграда продолжают поиск инвестора для сноса падающего дома на Московском проспекте. Проект сноса здания вскоре будет готов. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Мы полностью завершили расселение этого жилого дома. Все имущественные вопросы решены. На следующий год мы предусматриваем средства на проектирование сноса дома, - сказал глава города и отметил, что волноваться нет необходимости, так как ведется постоянный контроль поведения конструкций дома и состояния соседних многоэтажек.

- Мы не сняли с повестки вопрос поиска инвестора, который взял бы на себя миссию разбора этого дома при условии, что ему передадут земельный участок для строительства другого объекта, - сказал мэр.

По словам Алексея Силанова, люди из расселенного дома, удовлетворены условиями проживания в маневренном фонде.

- Некоторым бывшим жильцам этого дома по решению суда мы выплатили деньги взамен стоимости квартиры. Жалоб сегодня по предоставлению жилья не поступало. Если есть проблемные вопросы, мы готовы их рассмотреть, - заключил Алексей Силанов.