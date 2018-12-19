С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Прокурор Гурьевска подал в суд на министерство здравоохранения Калининградской области для взыскания денег, которые были потрачены на бесплатное лекарство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Местная жительница – инвалид первой группы, не смогла получить лекарство для лечения онкологии, которое ей должны были выдать бесплатно. Опасаясь за свое здоровье, женщина купила дорогостоящий препарат за свои деньги, потратив в общей сложности 238 тысяч рублей.
Теперь эти деньги прокуратура намерена взыскать с министерства.