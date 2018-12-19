С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного

19 Дек. 11:33 2018-12-19T11:34:46+03:00

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Прокурор Гурьевска подал в суд на министерство здравоохранения Калининградской области для взыскания денег, которые были потрачены на бесплатное лекарство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Местная жительница – инвалид первой группы, не смогла получить лекарство для лечения онкологии, которое ей должны были выдать бесплатно. Опасаясь за свое здоровье, женщина купила дорогостоящий препарат за свои деньги, потратив в общей сложности 238 тысяч рублей.

Теперь эти деньги прокуратура намерена взыскать с министерства.