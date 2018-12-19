В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа

19 Дек. 11:45 2018-12-19T11:45:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский» совершает маневры для швартовки к месту постоянной стоянки, в районе поселка Куликово. Там находится морской регазификационный терминал, официально включенный в границы порта Калининграда, сообщает «Интерфакс».

По данным издания «Маршал Василевский» доставил в регион первую партию сжиженного природного газа, которая была загружена на судно в порту Сингапура. Также сообщается, что «Газпром» остановился на плавучем, а не сухопутном варианте терминала по регазификации СПГ для Калининградской области. Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву.

Морской регазификационный терминал будет находиться в Балтийском море в акватории севернее района Пионерский - Зеленоградск, 3,5-километровый морской газопровод от судна выйдет на берег в районе поселка Куликово.