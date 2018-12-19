2018-12-19T11:45:14+03:00
Общество

В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский» совершает маневры для швартовки к месту постоянной стоянки, в районе поселка Куликово. Там находится морской регазификационный терминал, официально включенный в границы порта Калининграда, сообщает «Интерфакс».

По данным издания «Маршал Василевский» доставил в регион первую партию сжиженного природного газа, которая была загружена на судно в порту Сингапура. Также сообщается, что «Газпром» остановился на плавучем, а не сухопутном варианте терминала по регазификации СПГ для Калининградской области. Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву.

Морской регазификационный терминал будет находиться в Балтийском море в акватории севернее района Пионерский - Зеленоградск, 3,5-километровый морской газопровод от судна выйдет на берег в районе поселка Куликово.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ушел из жизни поэт Геннадий Юшко
В Калининграде вандал разбил окно МФЦ в здании мэрии
Глава Пионерского внезапно ушел в отставку
Андрей Ермак: Если ангары на Балткосе признают памятником, это будет тревожным звонком для инвесторов
В Калининграде обстреляли «Фольскваген»
Архиепископ Калининградский возглавит службу в храме на ул. Ульяны Громовой
Калининградец забил до смерти приятеля молотком и спрятал тело в подвале
Калининградец разбил куском арматуры стекло ослепившей его фарами машины
Житель Немана угнал у сожительницы автомобиль и попал в ДТП
Облдума освободила инвалидов от уплаты транспортного налога на машины до 150 «лошадей»
Калининград примет международный турнир по дзюдо
Под Калининградом 17-летняя девушка села за руль и врезалась в дерево
На газификацию Советска выделят 20 млн рублей
Под Гвардейском ночью тушили баню
В Калининграде в домах на семи улицах отключили холодную воду
Оргеева: Москва – единственный регион России, который может себе позволить реновацию жилого фонда
Марина Оргеева: Вопросы, которые задают губернатору калининградские депутаты, зачастую мелковаты
Оргеева: Мы не хотим, чтобы губернатор и председатель думы дрались в самолете
Председатель калининградской облдумы рассказала, почему пол на работе не важен
Оргеева о комсомоле и пионерии: В тот период никто никого и никуда не загонял
Марина Оргеева объяснила, почему критика – это плохо
Марина Оргеева связала рост подростковой преступности с воздействием интернета
Андрей Ермак пожаловался на арендаторов калининградского форта «Гребен»