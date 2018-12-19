Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером

19 Дек. 11:56 2018-12-19T11:59:53+03:00

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Калининградская «Балтика» в одностороннем порядке расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Также команду покидает тренер Олег Василенко.

Под руководством Игоря Ледяхова «Балтика» в рамках первенства и кубка России провела 13 матчей, в которых одержала 4 победы при 2-х ничьих и 7 поражениях.

Напомним, в начале декабря клуб покинул генеральный директор Теймураз Лепсая. Новым гендиректором назначен Тажутдин Качукаев, который на протяжении трех лет являлся генеральным директором ФК «Химки».