Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы

19 Дек. 12:22 2018-12-19T12:22:43+03:00

на этим снимке лебедь еще жив. Фото: vk.com

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Волонтерам и зоозащитникам не удалось спасти самку белого лебедя, которую нашли в тяжелом состоянии на Хлебном озере в Калининграде. Об этом сообщили в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Лебедя обнаружили во вторник 18 декабря мостом в двух метрах от берега. Птица была в неестественном состоянии: крылья раскинуты, голова на спине, ни на кого и ни на что не реагировала..

В ветеринарной клинике рентгеновские снимки показали сильное вздутие кишечника и сердце, наполовину закрытое печенью. Лебедь не был травмирован, но был сильно переохлажден.

Птицу пытались греть и реанимировать, но к сожалению ничего не вышло.

- Диагноз – отравление. Это не первый лебедь с озера Хлебного, которого не удалось спасти. Признаки у всех птиц были одинаковые. В этом году на этом же озере погибла целая стая уток, - сообщается в группе приюта.

У волонтеров есть две версии причин гибели птиц.

- Либо птиц кто-то преднамеренно травит, либо озеро заражено и в нем самом есть какая-то отрава, - предполагают зоозащитники.