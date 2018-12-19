Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже

19 Дек. 12:24 2018-12-19T12:24:48+03:00

Мужчине грозит до двух лет колонии.

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний мужчина пришел в полицию и сообщил, что некие подростки у него украли сумку с инструментами. Полицейские инициировали проверку и изложенные им сведения не подтвердились.

- Как оказалось, мужчина делал ремонт с использованием инструментов, принадлежащих детям. На просьбу подростков вернуть их инструменты, мужчина ответил отказом. В ходе ссоры, заявитель, разозлившись на ребят, сообщил в полицию, что они украли у него сумку со строительным инвентарем, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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