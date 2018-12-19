2018-12-19T12:30:05+03:00
Общество

В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде названы победители премии «ВДвижении». Церемония награждения молодежной премии общественного признания прошла накануне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Премия «ВДвижении» дает возможность отметить молодых людей, которые проявили себя и реализовали значимые проекты, достигли высоких результатов в различных сферах и стали авторами по-настоящему важных мероприятий, – отметила руководитель регионального агентства по делам молодежи Татьяна Васильева.

Победителем в номинации «Организация года» стало калининградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». По решению экспертов в номинации «Достижение года» лауреатом стало новое молодежное пространство в многофункциональном молодежном центре в Калининграде.

Деятельность городских волонтеров и волонтеров оргкомитета на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в Калининграда стала событием года.

Проектом года эксперты выбрали систему лиг КВН в Калининградской области под эгидой лиги международного союза КВН «Запад России».

Победителем в номинации «Муниципальный проект года» признан первый межмуниципальный форум «Территория Че» (Черняховск). Его цель – формирование молодежных сообществ, в том числе и семейных клубов.

В номинации «Креатив года» выиграли два проекта – фестиваль искусств «Набросок» и серия мероприятий, организованная креативной группой арт-пространства «Дом Культуры».

Проект «Добро в село» стал лучшим в номинации «Добро года». Волонтеры-медики выезжали в отдаленные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и помогали в их обустройстве, уборке территории, проводили вместе с врачами приемы и просветительские мероприятия о важности прохождения диспансеризации и вакцинации.

Лидером года стал городской волонтер чемпионата мира по футболу 2018, активист движения «Волонтеры Победы», один из создателей школьной площадки ;«ЛИС – Лицейское искусство самовыражения» Никита Федоренко.

Кроме того, экспертная комиссия присудила Гран-при благотворительному центру «Верю в чудо». Это крупнейшая добровольческая организация региона, в которой регулярно трудится более 400 волонтеров, помогающих детям в трудной жизненной ситуации.

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