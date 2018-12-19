2018-12-19T13:20:39+03:00
Общество

В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде водителю БМВ грозит арест до 15 суток за отказ снять тонировку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на площади Победы. Инспекторы обратили внимание на БМВ, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. На требование остановиться он не отреагировал, прибавил скорость и попытался скрыться, однако был блокирован недалеко от монумента «Родина Мать».

- 19-летний водитель пояснил, что не заметил сотрудников ГИБДД, поэтому продолжил движение. В ходе проверки стали понятны причины, по которым он не останавливался. У водителя отсутствовал страховой полис ОСАГО, так же у него было большое количество неуплаченных штрафов, включая движение с затонированными передними стеклами автомобиля, - сообщили в полиции.

На предложение устранить нарушение, а именно снять тонировку, водитель ответил отказом, На него завели административное дело по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а это до 15 суток ареста.

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