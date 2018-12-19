Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка

19 Дек. 14:26 2018-12-19T14:26:06+03:00

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На жительницу Калининграда завели уголовное дело за избиение бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний мужчина пришел домой к женщине, чтобы обсудить воспитание их ребенка. У обоих оказались разные подходы к воспитанию, началась ссора, в ходе которой она нанесла мужчине удар ногой в пах.

Мужчина был вынужден обратиться к врачам. Медики диагностировали у него разрыв мошонки, что считается телесным повреждением средней тяжести.

За умышленное причинение вреда здоровью санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.