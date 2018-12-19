Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови

19 Дек. 15:11 2018-12-19T15:12:28+03:00

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Более 40 сотрудников правительства Калининградской области приняли участие в ежегодном дне донора. За четыре часа областной банк крови увеличился почти на 20 литров.

Главный врач станции переливания крови Нина Кабанчук рассказала, что сегодня Калининградская область не испытывает недостатка в донорской крови и ее компонентах.

- Для пропаганды донорского движения и его поддержания на должном уровне сегодня очень важно участие в наших акциях представителей власти, руководителей региона и муниципалитетов, – отметила Нина Кабанчук. – Для жителей это хорошая наглядная агитация, в том что сдавать кровь – это, с одной стороны, престижно, а с другой, помогает спасти чью-то жизнь.

Главврач станции переливания крови напомнила, учреждение на улице Чкалова постоянно пополняется новейшим оборудованием. В этом году приобретен новый аппарат стоимостью 10 миллионов рублей – для инактивации патогенных компонентов донорской крови и лейкоцитов в ее компонентах. Кроме того, в 2017 году проведен капитальный ремонт станции.