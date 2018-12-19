Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки

19 Дек. 15:43 2018-12-19T15:44:29+03:00

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В Светлом осудили местного жителя за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июне этого года мужчина ударил собаку по голове металлическим костылем на глазах у ребенка. Собака получила травму головы, которая вызвала посттравматическое косоглазие.

Изверг согласился с предъявленным обвинением и попросил рассмотреть его дело в особом порядке без проведения судебного следствия.

Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.