Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
В Светлом осудили местного жителя за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В июне этого года мужчина ударил собаку по голове металлическим костылем на глазах у ребенка. Собака получила травму головы, которая вызвала посттравматическое косоглазие.
Изверг согласился с предъявленным обвинением и попросил рассмотреть его дело в особом порядке без проведения судебного следствия.
Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.