2018-12-19T16:02:04+03:00
Авто

Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.
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Серийное производство коммерческих автомобилей Hyundai HD35 и Hyundai HD35Сity по полному циклу стартовало на площадке АВТОТОР в Переславском. Технологическая цепочка теперь включает сварку и окраску, для чего потребовалась модернизация производства. Для адаптации автомобилей к эксплуатации в российских условиях кабины грузовиков при окраске покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.

После запуска в производство модификаций HD35 и HD35Сity практически вся линейка грузовиков Hyundai выпускается на АВТОТОР по полному циклу. Объем выпуска в 2019 году оценивается как минимум в 2400 автомобилей, которые будут продаваться в нашей стране и странах СНГ.

На сегодняшний день 9 самосвалов и 1 мусоровоз Hyundai, выпущенные на АВТОТОР, работают на калининградском предприятии «Чистота».

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