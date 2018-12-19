Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом

19 Дек. 16:02 2018-12-19T16:03:35+03:00

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Министр по культуре и туризму Калининградской области сообщил, что пользуется в работе статистикой и геоданными, которые позволяют, в частности, определить по сим-картам, какие мероприятия востребованы у туристов в Калининграде. Об этом Андрей Ермак рассказал журналистам на встрече в среду 19 декабря.

- Данные вошли в каталог, который мы будем распространять. Интересная статистика. По мнению калининградцев самое популярное место для туристов это Кафедральный собор на острове. Среди иностранцев самое популярное место – подводная лодка у Музея Мирового океана, - говорит Андрей Ермак. - Есть сегментирование и по личности. Когда говоришь о личности, то молодежь, люди до 40 лет называют Иммануила Канта, а старшая аудитория называет имя космонавта Алексея Леонова.

Министр отметил, что каталог, выпущенный за спонсорские средства, появится в конце года.

- У меня только три готовых экземпляра, один из которых я отдал в приемную губернатору. В конце декабря привезут основную напечатанную партию, и мы распространим каталоги по основным местам: аэропорт, вокзал, гостиницы, - заключил Андрей Ермак.