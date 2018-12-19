Автобусный маршрут №24 вновь пойдет в поселок Васильково

19 Дек. 16:25 2018-12-19T16:25:18+03:00

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В Калининграде возвращается автобусный маршрут №24. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти после переговоров с перевозчиком решили немного изменить маршрут. 12 автобусов в рабочие дни и 9 автобусов в выходные и праздничные дни будут перевозить пассажиров по маршруту: ул. Ю. Гагарина, ул. Орудийная, ул. Пехотная, ул. Арсенальная, ул. Большая окружная 4-я, ул. Индустриальная, ул. Большая окружная (северный обход), ул. Шатурская, ул. Ю. Гагарина и далее по существующей схеме движения.

- Появился тот вариант, которого ждали жители Калининграда и Васильково – автобус № 24 пойдет по маршруту, который дает возможность максимально комфортно, без пересадок, доехать по улице Гагарина до центра города — отметил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин. - Важно то, что это будет гораздо удобнее детям, которые ездят из Васильково на учебу в школу № 2.