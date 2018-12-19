СМИ: Калининградскую «Балтику» может возглавить экс-тренер ФК «Урожай»

19 Дек. 16:35 2018-12-19T16:36:28+03:00

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Руководство калининградской «Балтики» определится с новым главным тренером в январе 2019 года. Об этом сообщил гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев, пишет «Sport24».

По словам Качукаева, одним из кандидатов на пост главного тренера является бывший главный тренер ФК «Урожая» Евгений Калешин.

Напомним, в среду, 19 декабря стало известно, что «Балтика» в одностороннем порядке расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым и тренером Олегом Василенко. В начале месяца был уволен гендиректор клуба Теймураз Лепсая.

Под руководством Игоря Ледяхова «Балтика» в рамках первенства и кубка России провела 13 матчей, в которых одержала 4 победы при 2-х ничьих и 7 поражениях.

ФК «Урожай» – российский футбольный клуб, созданный в июне 2018 года в Краснодаре. Накануне сезона 2018-2019 годов «Урожай» прошел лицензирование в Российском футбольном союзе и взял старт в Олимп – Первенстве России среди команд клубов группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги.