В Гусеве экс-директора МУПа уличили в растрате 120 тысяч рублей

19 Дек. 16:47 2018-12-19T16:48:09+03:00

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Полиция Гусева возбудила второе уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Первое уголовное дело связано с злоупотреблением должностными полномочиями. По версии следствия, МУП собирал с населения деньги, однако директор не перечислял их городу. Ущерб составил более 5 млн рублей.

Однако, в ходе расследования «всплыл» другой факт противоправной деятельности. Как оказалось, директор пользовался топливно-заправочной картой предприятия для заправки своего личного автомобиля. Всего на покупку топлива он потратил около 120 тысяч рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата с использованием служебного положения».