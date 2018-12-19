В Гусеве экс-директора МУПа уличили в растрате 120 тысяч рублей
Полиция Гусева возбудила второе уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Первое уголовное дело связано с злоупотреблением должностными полномочиями. По версии следствия, МУП собирал с населения деньги, однако директор не перечислял их городу. Ущерб составил более 5 млн рублей.
Однако, в ходе расследования «всплыл» другой факт противоправной деятельности. Как оказалось, директор пользовался топливно-заправочной картой предприятия для заправки своего личного автомобиля. Всего на покупку топлива он потратил около 120 тысяч рублей.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата с использованием служебного положения».