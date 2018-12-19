2018-12-19T16:55:29+03:00
Авто

В 2019 году в Калининграде начнут выпускать еще три модели BMW, включая Х7

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О планах на 2019 год рассказал старший вице-президент АВТОТОР по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко. По его словам, в 2018 году в Калининграде выпустили 20 тысяч автомобилей BMW, а в следующем году эта цифра увеличится до 25-28 тысяч.

- Будут три новые модели, включая всеми ожидаемый X7, - уточнил Кривченко. - Что касается строительства завода BMW, о котором нас часто спрашивают, то на сегодняшний день никаких соглашений на этот счет не подписано.

Всего в 2019 году АВТОТОР рассчитывает увеличить объемы выпуска до 240 тысяч автомобилей, что будет на 20% больше, чем в нынешнем. Это приведет к созданию 650 новых рабочих мест.

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