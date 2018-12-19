Калининградца приговорили к 260 часам работ и штрафу за спиленное дерево
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В Полесске осудили местного жителя за незаконную рубку дерева. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
В июле этого года мужчина на территории лесничества незаконно срубил лиственницу, распилил дерево на части и вывез на тракторе.Ущерб лесному фонду оценили в 40 тысяч рублей.
Мировой суд признал его виновным в незаконной рубке и приговорил к 260 часам обязательных работ и штрафу в размере 40 032 рублей.