Прокуратура потребовала запретить работу АЗС в Багратионовском районе
Прокуратура Багратионовска потребовала запретить эксплуатацию автозаправочной станции в поселке Нивенское из-за выявленных нарушений требований противопожарной безопасности. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки заправки прокуратура выявила многочисленные нарушения противопожарной безопасности. В частности, на АЗС не был предусмотрен раздельный въезд на территорию и выезд с нее, раздаточные колонки АЗС не защищены от повреждения автомобилями специально предусмотренными для этого устройствами, источники противопожарного водоснабжения (водоемы) не имеют подъездов для установки пожарных автомобилей и другие нарушения.
- Таким образом, эксплуатация АЗС ИП Чирва Г.Ю. с нарушениями требований пожарной безопасности влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на охрану жизни и здоровья, - заявили в областной прокуратуре.
Сейчас дело находится на рассмотрении в Багратионовском районном суде.