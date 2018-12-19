Прокуратура потребовала запретить работу АЗС в Багратионовском районе

19 Дек. 17:38 2018-12-19T17:39:57+03:00

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Прокуратура Багратионовска потребовала запретить эксплуатацию автозаправочной станции в поселке Нивенское из-за выявленных нарушений требований противопожарной безопасности. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки заправки прокуратура выявила многочисленные нарушения противопожарной безопасности. В частности, на АЗС не был предусмотрен раздельный въезд на территорию и выезд с нее, раздаточные колонки АЗС не защищены от повреждения автомобилями специально предусмотренными для этого устройствами, источники противопожарного водоснабжения (водоемы) не имеют подъездов для установки пожарных автомобилей и другие нарушения.

- Таким образом, эксплуатация АЗС ИП Чирва Г.Ю. с нарушениями требований пожарной безопасности влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на охрану жизни и здоровья, - заявили в областной прокуратуре.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Багратионовском районном суде.