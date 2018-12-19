Андрей Ермак пожаловался на арендаторов калининградского форта «Гребен»

19 Дек. 18:34 2018-12-19T18:34:34+03:00

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В среду во время заседания общественной палаты по поводу ангаров для гидросамолетов на Балтийской косе министр культуры и туризма Андрей Ермак заявил, что общественникам придется доказать государству необходимость сохранения объектов. Для примера Ермак привел два форта с различными собственниками.

- Есть форт 5А и его использование, и есть 1А и его использование, - начал министр. – Это два разных сценария. И тот, и другой находится в пользовании не у государства. В форте 5А чистенько, красиво, музей, мероприятия. А в форте 1А, который ушел с торгов – стоянка сельскохозяйственной техники, снаряды, склады и так далее, и тому подобное. Насколько это позволяет использовать форт 1А в туристическом обороте, у меня возникает сейчас серьезное сомнение.

Напомним, форт 1А «Гребен» получила в аренду Анастасия Лаурушонис, которая является дочерью хранителя форта № 1 «Штайн» Станислава Лаурушониса, а форт 5А «Лендорф» сегодня используется военно-патриотическим клубом «Витязи».