2018-12-19T19:19:16+03:00
Общество

Марина Оргеева связала рост подростковой преступности с воздействием интернета

По словам председателя облдумы, нравственность не смогут привить и в школе
Иван МАРКОВ
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Марина ОргееваМарина ОргееваФото: Иван МАРКОВ
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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая Елена Волова напомнила председателю облдумы Марине Оргеевой, что недавно на заседании думы обсуждался вопрос роста подростковой преступности.

- Может, раньше информации такой не было, а сейчас дети то с автоматами, то с топорами в школы и классы приходят, - начала дискуссию Волова.

- Это, наверное, все-таки действие интернет-пространства, - ответила Оргеева.

- Тем не менее, раньше была пионерская организация, и она как раз занимала детей в этот нестабильный период, - добавила Волова.

- Сегодня очень важно, чтобы дети были организованы. Не насильственно, а по желанию. Сегодня действительно уделяется много внимания дополнительному образованию, то есть фактически занятости по интересам. Работают сегодня дома творчества, но их мало. Их надо расширять. Но нравственность в школе не может быть, все это семья.

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