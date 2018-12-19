Марина Оргеева объяснила, почему критика – это плохо

19 Дек. 19:20 2018-12-19T19:20:37+03:00

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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель облдумы Марина Оргеева рассказала, почему не любит критиков.

- Сегодня часто критикуют все, - заявила Оргеева. - Но мы же с вами тоже можем сесть и раскритиковать любую историю. Но самое главное – не критиковать. Если тебе что-то не нравится, ты пойди, организуй или сам сделай, или кого-то организуй. К сожалению, очень часто, особенно вот в политике, я вижу, когда люди огульно начинают критиковать, абсолютно ничего не предлагая. Вот выбрали какую-то тему, и из года в год одно и то же.