Оргеева о комсомоле и пионерии: В тот период никто никого и никуда не загонял

19 Дек. 19:22 2018-12-19T19:22:14+03:00

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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель облдумы Марина Оргеева рассказала, что в пионерию и комсомол детей не загоняли, поэтому с этих организаций современному государству и нужно брать пример.

- Появляются такие движения, как «Юнармия». Это очень хорошее движение. Патриотическое, - заявила Оргеева. - Чем больше будет разнообразных организаций, в которые мы будем вовлекать детей, и не над ними быть, а вместе с ними проекты организовывать… Это, наверное, самое главное, потому что в тот период (в СССР – Ред.) никто никого и никуда не загонял. Сегодня время немножко другое. Мы видим влияние интернета. И есть очень печальные истории в школьной среде. Поэтому важно педагогам следить за внутренним миром ребенка, чтобы не было случаев, когда в течение месяца ребенок не ходит в школу, а родителям не сообщили.