2018-12-19T19:44:38+03:00
Политика

Председатель калининградской облдумы рассказала, почему пол на работе не важен

По словам Марины Оргеевой, в политике необходимо «разумное сочетание мужского трезвого ума и женского восприятия каждой проблемы»
Иван МАРКОВ
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Марина ОргееваМарина ОргееваФото: Иван МАРКОВ
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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель облдумы Марина Оргеева рассказала, почему пол на работе не важен.

- Нельзя в работе делить на приезжих и рожденных здесь, точно так же, как нельзя делить на женщину и мужчину.

- А я против, пусть делят на женщину и мужчину. Они носят сумки, а мы тратим деньги. Давайте, соглашайтесь, Марина Эдуардовна, - перебила ведущая Елена Волова.

- Нет, я не соглашусь, - отреагировала Оргеева. - Я вообще считаю, что когда говорят о равных правах, сам человек должен доказать себе и людям, что ты можешь быть на этом участке работы. Говорим мы про политику или про что-то другое. Но многие вещи, если говорить, допустим, про власть, женщины немного по-другому воспринимают. Нужно разумное сочетание мужского трезвого ума и женского восприятия каждой проблемы. Так что все зависит от самого человека, а не от пола.

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