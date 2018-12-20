2018-12-20T00:51:58+03:00
Политика

Оргеева: Мы не хотим, чтобы губернатор и председатель думы дрались в самолете

Также председатель регионального парламента заявила что ее умиляет, когда говорят, что дума никакая
Иван МАРКОВ
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Марина ОргееваМарина ОргееваФото: Калининградская областная дума
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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая Елена Волова спросила у председателя облдумы Марины Оргеевой, как сегодня складываются отношения думы и губернатора.

- Я читаю комментарии в соцсетях, и меня всегда удивляет и умиляет, когда пытаются говорить, что дума никакая, - внезапно ответила Оргеева. - А мы хотим вспомнить время, когда в самолете губернатор и председатель думы дрались? Для чего это нам надо? Наш орган государственной власти законодательной создает условия в виде принятия нормативных актов, мы не на спортивной дорожке, где кто-то должен прибежать первым или больше законов внести. Мы сегодня сообща, чтобы создать условия предпринимательскому сообществу, поддержать тех, кому нужна помощь…

В заключение своего ответа Оргеева напомнила, что губернатор впервые в истории парламента сам представлял бюджет.

Напомним, в марте 2001 года бывший губернатор Калининградской области Леонид Горбенко, войдя в самолет, ударил в лицо бывшего спикера облдумы Валерия Устюгова.

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