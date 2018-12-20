Марина Оргеева: Вопросы, которые задают губернатору калининградские депутаты, зачастую мелковаты

СЕГОДНЯ 01:15 2018-12-20T01:15:57+03:00

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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» ведущая Елена Волова спросила у председателя облдумы Марины Оргеевой, какие вопросы представители фракций задают губернатору во время организованных в парламенте встреч.

- Знаете, это хорошо, что такие встречи есть, и что они регулярные, но мне кажется, что у политических партий должны быть какие-то вопросы не частных людей, что где-то течет крыша, а где-то двор… Мне казалось, что наоборот мы должны ставить вопросы общие: благоустройство города, дорожный фонд муниципалитета… На мой взгляд, вопросы, которые они поднимают, мелковаты для уровня встреч с губернатором. На самом деле, они, наверное, должны иметь место, но я бы все-таки такие встречи использовала бы для общих вопросов, которые системные, и которые с помощью губернатора надо решать в регионе.