Оргеева: Москва – единственный регион России, который может себе позволить реновацию жилого фонда

СЕГОДНЯ 01:28 2018-12-20T01:31:21+03:00

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В среду 19 декабря в эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» председатель облдумы Марина Оргеева в очередной раз пожаловалась на ветхий жилой фонд в Калининградской области.

- Бывают случаи, когда квартиры сгорают, но это все происходит, потому что старый фонд, - заявила Оргеева. - Поэтому для нас очень важно продолжить программу капитального ремонта и переселения из аварийного жилья. Программа возобновляется, и мы активно будем в ней работать. Может, не в том объеме, как Москва проводит реновацию жилья, но, тем не менее.

- Кстати, наш регион готов к реновации? – переспросила ведущая Елена Волова.

- Надо иметь денежные средства для этого, - ответила Оргеева. – Будем зарабатывать и вкладывать. Жилой фонд – это тоже очень важно. Но это сложная история. Сегодня Москва – единственный субъект, который смог себе это позволить.