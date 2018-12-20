В Калининграде в домах на семи улицах отключили холодную воду
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В Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на семи улицах. Обэтом сообащет пресс-служба городской администрации.
До 17 часов холодное водоснабжение отключено на ул. Комсомольская 31, 32, 35-39, 46-52, 54-56, 66-76, ул. Пацаева 6а, ул. Правая Набережная 5-15к1, 6а, 21, ул. Ремесленная 1, ул. Каштановая аллея 1аб, 2аб, ул. Вагоностроительная 49, ул. Буткова 1.
До 18 часов подача энергоснабжения приостановлена на ул. Каштановая аллея 146.