2018-12-20T10:24:36+03:00
Общество

В Калининграде в домах на семи улицах отключили холодную воду

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на семи улицах. Обэтом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 17 часов холодное водоснабжение отключено на ул. Комсомольская 31, 32, 35-39, 46-52, 54-56, 66-76, ул. Пацаева 6а, ул. Правая Набережная 5-15к1, 6а, 21, ул. Ремесленная 1, ул. Каштановая аллея 1аб, 2аб, ул. Вагоностроительная 49, ул. Буткова 1.

До 18 часов подача энергоснабжения приостановлена на ул. Каштановая аллея 146.

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