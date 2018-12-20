Под Гвардейском ночью тушили баню
Пожар случился в поселке Малиновка
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Поздним вечером в среду 19 декабря пожарные по тревоге выезжали в поселок Малиновка Гвардейского района. На часах было 23.16, когда поступило сообщение о пожаре на улице Центральной.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в частной бане из шлакоблоков выгорело помещение парилки. В шиферной крыше образовалось несколько прогаров общей площадью 10 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.