Под Гвардейском ночью тушили баню

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-20T10:25:13+03:00

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Поздним вечером в среду 19 декабря пожарные по тревоге выезжали в поселок Малиновка Гвардейского района. На часах было 23.16, когда поступило сообщение о пожаре на улице Центральной.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в частной бане из шлакоблоков выгорело помещение парилки. В шиферной крыше образовалось несколько прогаров общей площадью 10 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.