2018-12-20T10:39:29+03:00
Общество

На газификацию Советска выделят 20 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Региональные власти помогут Советску подвести газ к домам, которые не вошли в предыдущие проекты по газификации. На эти цели выделят порядка 20 млн рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов на совещании по вопросам газоснабжения Калининградской области.

Глава региона напомнил, что в следующем году пройдут плановые работы по газификации Гусева, Нестеровского, Зеленоградского, Правдинского городских округов.

- Правительство России за качественное государственное управление по результатам 2017 года нашему региону выделит порядка 320 миллионов рублей. Из них 100 миллионов мы направим на газификацию Черняховска, еще 100 миллионов – на Гурьевский городской округ, - сказал Антон Алиханов.

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