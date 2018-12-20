На газификацию Советска выделят 20 млн рублей
Региональные власти помогут Советску подвести газ к домам, которые не вошли в предыдущие проекты по газификации. На эти цели выделят порядка 20 млн рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов на совещании по вопросам газоснабжения Калининградской области.
Глава региона напомнил, что в следующем году пройдут плановые работы по газификации Гусева, Нестеровского, Зеленоградского, Правдинского городских округов.
- Правительство России за качественное государственное управление по результатам 2017 года нашему региону выделит порядка 320 миллионов рублей. Из них 100 миллионов мы направим на газификацию Черняховска, еще 100 миллионов – на Гурьевский городской округ, - сказал Антон Алиханов.