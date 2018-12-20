Под Калининградом 17-летняя девушка села за руль и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-20T10:47:39+03:00

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В среду, 19 декабря, на калининградских дорогах произошло одно ДТП с пострадавшими. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В Гурьевском районе на 21 километре автодороги Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное, несовершеннолетняя водитель «Фольксвагена» во время движения не справилась с управлением и совершила наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП 17-летняя водитель и 16-летний пассажир автомобиля получили травмы.