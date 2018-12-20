Калининград примет международный турнир по дзюдо

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-20T10:53:03+03:00

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В Калининграде сразу на двух площадках – в спорткомплексах «Россия» и «Янтарный» – пройдет международный турнир по дзюдо. При этом основные события запланированы в малом зале Дворца спорта «Янтарный» на Сельме 22 и 23 декабря.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ожидается участие около 1000 представителей 50 клубов и спортшкол. Выступят спортсмены в возрасте от 6 до 16 лет.

Церемония открытия состоится 22 декабря в 15:00.

Начало поединков: ежедневно в 10:00. Вход свободный.